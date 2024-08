Testamos 15 marcas de bacon; saiba qual é o melhor

A definição de um bacon de qualidade é quando ele apresenta um aroma defumado, perfeita proporção entre carne e gordura, untuosidade marcante, com equilíbrio ideal de sal, especiarias e fumaça.

Contudo, o processo do corte suíno conta com uma salga seca, que consiste em esfregar na peça sal, açúcar e substâncias para a conservação como os nitritos. Além disso, a cura, leva em média, dez dias, de acordo com o tamanho da carne, mas a indústria costuma acelerar o processo com o uso de injeção de salmoura. Ocasionando em uma fatia mais desidratada que encolhe bastante, segundo especialista.

Para te ajudar, a escolher o bacon perfeito, o Paladar reuniu um time de especialistas no assunto que provaram às cegas 15 marcas diferentes. Os participantes do teste foram: a chef e assadora Paula Labaki, que comanda Labaki Deli Shop, especializada em pastrami, o charcuteiro artesanal Hugo Sobrinho, da marca … in Caneva, o empresário Renato Fecchio, que comanda a DCK Burger e restaurante Beco São Paulo, e o expert em charcutaria Edson Navarro, da escola de charcutaria Curato.

Como funcionou?

TQ SÃO PAULO 14.08.2024 PALADAR CADERNO 2 Teste de Bacon com quinze marcas do mercado. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz

Os jurados avaliaram o bacon com base em quatro aspectos: visual, consistência, fragrância e paladar. As peças, após serem cortadas, foram submetidas a três métodos de cocção. Além de serem grelhadas na própria gordura na frigideira, as fatias foram também assadas na airfryer e cozidas no micro-ondas.

As marcas avaliadas foram: Aurora, Berna, Cancian, Ceratti, Eder, F.A., Pamplona, Jais Hand Made, Porco Real, Primor, Qualitá, Sadia, Seara Gourmet, Temra.

Qual é a melhor marca de bacon?

A Jais Hand Made foi a marca de bacon mais bem avaliada pelo time de especialistas. Ele é elaborado com panceta suína, leva açúcar mascavo e especiarias na composição. Segundo o grupo, a marca apresenta boa proporção entre carne e gordura, o bacon de sabor equilibrado tem um toque agradável de defumação.

