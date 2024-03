AirFryer: saiba quais alimentos são ideiais para se preparar no aparelho

A AirFryer tem conquistado seu espaço nas cozinhas por oferecer muita praticidade na cocção das mais diversas receitas em relação aos métodos convencionais, reduzindo consideravelmente a quantidade de louça suja e bagunça no ambiente.

Por conta do significado do seu nome (fritadeira a ar), é comum que muitos pensem que o utensílio sirva somente para preparar alimentos que são submetidos à imersão no óleo, como batatas fritas e frangos empanados, e, sim, o eletrodoméstico cumpre essa função sem a necessidade da adição de gordura, mas também oferece outras coisas.

Uma única AirFryer é capaz de não apenas fritar, mas assar e cozer uma série de comidas, como vegetais, bolos, carnes em geral, massas, petiscos, pães, aquecer lanches, entre muitas outras possibilidades.

A equipe da Mondial Eletrodomésticos, ao lado da chef Bru Calderon, compartilha dicas essenciais para explorar o uso da fritadeira a ar, e todas podem ser conferidas na matéria ‘Guia da AirFryer: aprenda a preparar receitas maravilhosas na fritadeira elétrica’, por Felipe de Paula, disponível aqui.