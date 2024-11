A melhor marca de pêssego em calda de 2024

Com o final do ano chegando, alguns pratos e ingredientes típicos das comemorações voltam a ganhar a atenção das pessoas e começam a aparecer nas sacolas de compras. E um que vira protagonista nesse período é pêssego em calda.

O Paladar, ao ver essa participação mais do que especial nas celebrações, decidiu avaliar qual é a melhor marca de pêssego em calda que se encontra no mercado atualmente.

O teste às cegas com dez marcas contou com o chef Pedro Franco, a banqueteira especializada em festas de fim de ano Martha Bender, do Banqueting Buffet, e três chefs pâtissiers - Pedro Nóbrega, Rhaiza Zanetti e Saiko Izawa.

Top 3

Qualitá Mamma Bia La Pastina

Qualitá

Conquistando o primeiro lugar, a marca Qualitá se destacou entre seus concorrentes após seu aspecto visual, sua textura e seu equilíbrio de dulçor encantar o paladar dos jurados. Veja as avaliações das outras marcas aqui.

