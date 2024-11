Qual é a melhor padaria do Centro de São Paulo?

No centro de São Paulo, é possível encontrar estabelecimentos de diversos setores, incluindo o de panificação. As padarias ganham destaque, servindo pãezinhos logo pela manhã, além de outras delícias. Apesar da variedade na cidade, algumas padarias se destacam mais do que outras, conforme revelou o Padocaria 2024.

A Galeria dos Pães conquistou o primeiro lugar como a melhor padaria do Centro de São Paulo. Localizada no bairro Jardim América, a padaria oferece diferentes produções, como pães artesanais, bolos, tortas, salgados, sanduíches e mais.

Outros destaques

Embora a Galeria dos Pães tenha se destacado no centro da cidade, outras também ganharam reconhecimento nas demais regiões.

Na zona leste, a Vera Cruz, do Tatuapé, ganhou medalha de ouro, enquanto a Panificadora Ceci, no Planalto Paulista, foi eleita a melhor padaria da zona sul. Quer conferir as melhores padarias? Leia a matéria completa.

Qual é a melhor padaria de São Paulo?

Embora a cidade abrigue diferentes padarias de qualidade, no concurso, apenas uma se destacou como a melhor: a Panificadora Ceci. Ela foi eleita a melhor padaria de São Paulo pelo terceiro ano seguido, se destacando por oferecer uma variedade de delícias bem elaboradas.

Padocaria 2024

Esse resultado foi anunciado nesta terça, 5, na sede do Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sampapão), durante a quarta edição do concurso Padocaria SP.

O concurso é dividido em duas etapas. A primeira inclui uma votação on-line, que revela as padarias finalistas das cinco regiões da cidade, enquanto a segunda fase conta com a participação do público para eleger as melhores opções de diferentes categorias.

O Padocaria 2024 inclui categorias como pão de fermentação natural e preparado na chapa, por exemplo. Apesar de poder consumir esses quitutes nesses locais, você também pode se aventurar na cozinha em receitas caseiras de pão. Confira no Caderno de Receitas do Paladar 10 receitas imperdíveis de pão.