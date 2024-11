Qual a melhor pizza de padaria de 2024?

A confeitaria Vera Cruz foi eleita pelo Padocaria SP como o estabelecimento com a melhor pizza de padaria de 2024. Localizado no Tatuapé, o lugar serve desde os tradicionais quitutes até almoços e lanches. A padaria também foi eleita a melhor da Zona Leste de São Paulo.

Melhor pizza de padaria

Além da Vera Cruz, que levou o 1º lugar na categoria das pizzas, outros locais se destacam. A padaria Europão, na Chácara Klabin, conquistou o 2º lugar, enquanto a Panificadora Ceci, no Planalto Paulista, ficou com o 3º lugar.

Padocaria 2024

Idealizado pelo gastrônomo Eduardo Maya e pelo jornalista Miguel Icassati, o Padocaria elege as melhores padarias de São Paulo, em duas fases. A primeira etapa tem votação on-line e elege as 25 padarias finalistas das regiões central, sul, leste, oeste e norte.

Já na segunda parte, o público vota em categorias como melhor pizza de padaria, melhor pão na chapa com requeijão e melhor sonho. Saiba mais sobre o concurso e os resultados das outras categorias na matéria de Cintia Oliveira, no Paladar.

Qual o segredo da pizza de padaria?

Pizza de padaria

Com a massa única que só uma pizza feita em forno de padaria tem, existe um segredo por trás de todo esse sabor especial.

Segundo Hermínio Nunes Dias Filho, da padaria Europão, os donos de padaria buscavam uma saída para agradar a clientela depois das 17h aproveitando o forno de pão já aceso. No entanto, os estabelecimentos não tinham pizzaiolo, então os próprios padeiros utilizavam, no início, a massa do pão francês e a abriam em formato circular para formar a pizza. Veja mais aqui.

Desde então, a pizza feita nos fornos de pães se tornou um verdadeiro patrimônio da cidade de São Paulo, ganhando cada vez mais destaque, inclusive no Padocaria SP, com a categoria melhor pizza de padaria.