A Padocaria SP anunciou nesta terça-feira, 05, as padarias ganhadoras deste ano nas diversas categorias. A Arizona Pães foi premiada pelo melhor pão na chapa com requeijão. Ela também conquistou o título de melhor padaria da Zona Norte de São Paulo.

Melhor pão na chapa com requeijão

Pão na chapa Foto: FOTO IVAN DIAS/AE

A Arizona Pães levou o 1º lugar nesta categoria, mas outros dois estabelecimentos também se destacam: a Panificadora Ceci, no Planalto Paulista e a padaria Estado Luso, na Vila Paulicéia, com o 2º e o 3º lugar, respectivamente.

Como funciona o Padocaria SP?

Idealizado pelo gastrônomo Eduardo Maya e pelo jornalista Miguel Icassati, o Padocaria elege as melhores padarias de São Paulo, em duas fases.

A primeira etapa, com votação on-line, elege as 25 padarias finalistas das regiões central, sul, leste, oeste e norte da capital paulista.

Na segunda fase, o público vota em categorias como melhor pão na chapa com requeijão, melhor sonho e melhor serviço de frios. Para saber mais sobre o concurso e os resultados nas demais categorias, leia a matéria de Cintia Oliveira, no Paladar.

Melhor requeijão do mercado

Teste de requeijão Foto: Felipe Rau/Estadão

Agora que você já sabe onde encontrar o melhor pão na chapa com requeijão da capital paulista, que tal descobrir o melhor requeijão do mercado para fazer o próprio pãozinho em casa? O Paladar realizou um teste às cegas com 12 marcas do insumo e contou com a ajuda de especialistas.

O critério de avaliação decisivo foi o sabor. A missão era encontrar as três marcas que mais lembrassem as origens do requeijão no Brasil: um produto com sabor delicado, textura cremosa e apresentação de dar água na boca. Descubra o melhor produto para o seu pão na chapa com requeijão aqui.