Descubra o que pedir na melhor pizzaria do Brasil, segundo o 50 Top Pizza

O bairro do Campo Belo, na zona sul de São Paulo, é lar de uma das melhores pizzarias do mundo. A Unica Pizzeria, localizada na Rua Gabriele D’Annunzio, entrou para o ranking global da 50 Top Pizza. Saiba o que pedir na melhor pizzaria do Brasil.

Comece pelos arancinis (bolinhos crocantes de risoto). Na Unica, eles ainda são recheados de linguiça e friarielli napolitano. Outra boa pedida de entrada é a Tris di Montanara, massinha de pizza frita. Agora vamos as estrelas da casa!

Não faltam opções de sabores, sempre dá para optar pelos clássicos muito bem executados, como Margherita (molho de tomate, mozzarella di búfala e manjericão), Marinara (molho de tomate, alho fatiado, orégano siciliano e manjericão) e a Diavola (molho de tomate, mozzarella fiordilatte e salame italiano picante).

Mas, para quem busca fugir do óbvio, a Unica oferece a Mortadella e Limone (mozzarella fiordilatte, limão siciliano, mortadella italiana, pistache, pimenta preta e manjericão), a Tartufata (fonduta de pecorino romano, linguiça fresca e salsa de trufa negra) e a Burrata e Pesto (molho de tomate, tomatinhos vermelhos e amarelos, creme fresco da burrata, pesto genovese, lascas de grana padano e manjericão).

Com pouco mais de 6 anos de história, a Unica Pizzeria surgiu com a proposta de entregar pizzas napolitanas autênticas. Em um mercado competitivo, o fundador, Mauro Clemente, se diferenciou pelas pesquisas no Brasil, Itália e Estados Unidos.

A pizza se destaca pela qualidade dos ingredientes e pelo respeito às técnicas napolitanas, trazidas pelo maestro pizzaiolo Davide Civitiello, mentor da equipe, como publicado em reportagem pelo Estadão.

Outras pizzarias brasileiras entre as melhores do mundo

Além da Unica, o ranking 50 Top Pizza elegeu outras 4 pizzarias brasileiras para a lista das melhores do mundo. Notícia ainda melhor para os paulistas, das 5 selecionadas como melhores, 4 são de São Paulo e 1 do Rio de Janeiro, como publicado pelo Estadão.

53º - A Pizza da Mooca (São Paulo) 38° - QT Pizza (São Paulo) 11° - Leggera Pizza Napoletana (São Paulo) 89° - Ferro e Farinha (Rio de Janeiro)

O QT Pizza ainda levou o prêmio em dobro, o chef Mateus Ramos foi eleito o melhor pizzaiolo do ano. O Brasil vem crescendo no ranking internacional e aparece como destino gastronômico para os amantes de pizza.