As melhores azeitonas do mundo segundo o TasteAtlas

A azeitona é um fruto versátil e nutritivo, muito utilizado na culinária mediterrânea. Rica em antioxidantes e gorduras saudáveis, é base para o azeite e consumida em saladas, pastas e aperitivos. Sua variedade de sabores, do suave ao intenso, agrada diferentes paladares. O TasteAtlas listou as melhores azeitonas do mundo em uma ranking com 50 tipos diferentes.

Dentre as 10 primeiras, as azeitonas da Grécia, aparecem em oito posições diferentes. Enquanto apenas Espanha e Portugal, conseguem uma pontinha nesta lista. Contudo, a variedade de tipos da Grécia fez o país tomar 21 posições dentro do ranking completo. Infelizmente, o Brasil ficou fora da lista.

Confira top 10

Eliá Kalamatas, Grécia Prasines Elies Chalkidikis, Grécia Throumpa Thassou, Grécia Coroneiki, Grécia Tsounati, Grécia Patrícia, Grécia Kolovi, Grécia Aceituna de Mallorca, Espanha Troumba, Grécia Azeitona Galega da Beira Baixa , Portugual

Receitas com azeitona

Azeitonas perfumadas com laranja e tomilho

Umprato de azeitonas é um ótimo petisco. Com esse truque, elas ficam ainda mais interessantes e saborosas. Foto: Daniel Teixeira|Estadão

Confira três dicas para usar as azeitonas na cozinha de diferentes formas. Nesta primeira receita, da chef Heloisa Bacellar, você vai precisar de 600g de azeitonas variadas. Além disso, no modo de preparo se atente na hora da mistura dos ingredientes. Saiba mais neste link.

Patê de azeitona preta

Essa receita é para quem gosta de oferecer entradinhas aos seus convidados. Com apenas quatro ingredientes, e um modo de preparo muito fácil, você vai conquistar a galera. Veja a receita completa disponível neste link.

Maionese de azeitonas pretas

Foto: Felipe Rau|Estadão

Por fim, mais uma forma de entreter os seus convidados, enquanto o prato principal ainda não saiu. Na receita ainda, apresenta um passo a passo com dicas para não errar na hora de fazer a maionese. Mas, se quiser usar maionese pronta e apenas temperar também pode. Veja mais aqui.

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação da plataforma é feita por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região. A partir disso, são montados rankings como ‘melhores azeitonas do mundo’.