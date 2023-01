Se você é fã de azeitonas pretas e adora servir uma boa entradinha numa confraternização, essa receita de patê de azeitona preta vai te conquistar. Delicioso e muito prático, esse aperitivo foi desenvolvido pela professora e coordenadora do curso de Gastronomia do Cruzeiro do Sul Virtual, Regina Santos.

Não deixe de fazer essa receita de patê em casa. Siga o passo a passo e aproveite!

Ingredientes 200 g de azeitonas pretas picadas

150 g de ricota

150 g de creme de leite

100 g de maionese Preparo 1 Pique as azeitonas pretas em pedaços pequenos.

2 Bata todos os ingredientes no processador até ficar cremoso e homogêneo.

3 Deixe descansar por 1 hora na geladeira.

4 Sirva com fatias de pão. Veja mais

Gostou? Veja mais:

+ Caponata de berinjela

+ Sardela

+ Pasta de pimentões assados

+ Antepasto de pimentão e berinjela

+ Pasta de peru