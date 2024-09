Confira as melhores bebidas não alcoólicas, segundo TasteAtlas

Nem todo mundo quer exagerar no álcool ao explorar novas receitas de drinks. Pensando nisso, o TasteAtlas, guia gastronômico internacional, divulgou um ranking com as melhores bebidas não alcoólicas do mundo.

Em terceiro lugar, aparece o famoso café cubano, um expresso adoçado com açúcar demerara durante o preparo. Essa versão utiliza grãos torrados escuros, que, ao serem misturados com o açúcar, criam uma espuma marrom-clara sobre o café.

A segunda posição ficou com a Lulada, uma bebida refrescante e gelada da região de El Valle, na Colômbia. Feita com lulos amassados, suco de limão, água, açúcar e gelo, a Lulada é uma explosão de sabores cítricos e frutados.

No topo do ranking está o México, com as Águas Frescas. Essa bebida leve e refrescante é uma combinação de frutas, pepinos, flores, sementes ou cereais, misturados com açúcar e água, resultando em um sabor doce e natural.

Confira top 10

Águas Frescas, México Lulada, Colômbia Café Cubano, Cuba Lassi de manga, índia Horchata (México), México Hojicha, Japão Chá gelado tailandês, Tailândia Café indiano filtrado, índia Chai masala, índia Chá de menta magrebino, Magrebe

Receitas de bebidas não alcoólicas

Se você está em busca de novas bebidas para preparar, separamos três receitas fáceis e deliciosas que vão surpreender o seu paladar. Desde uma sangria de frutas vermelhas com gengibre até o tradicional tererê, essas opções são perfeitas para quem busca alternativas leves e saborosas. Confira abaixo e escolha a sua favorita.

Sangria de infusão de frutas vermelhas, hibiscos e gengibre

Sangria de infusão de frutas vermelhas, hibiscos e gengibre Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Como fazer kombucha em casa

Tipos de kombucha Foto: Adobe Stock

Essa sugestão traz uma bebida gasosa, ácida e adocicada. Para o preparo, pode-se usar qualquer tipo de chá (Camelia sinensis), mas outras infusões também funcionam, como o mate. Há quem faça ainda com café ou infusão de hibisco. Confira a receita completa aqui.

Tererê

Tererê Foto: Tadeu Brunelli/Estadão

Por fim, nesta receita você vai precisar de apenas três ingredientes: sopa de erva-mate, água gelada e pedaços de ervas digestiva. Confira o modo de preparo disponível neste link.

Como funciona o TasteAtlas?

A plataforma é responsável pela classificação de pratos típicos ou bebidas de todo o mundo, que é feita pela votação de usuários da plataforma, que não são especialistas gastronômicos e atribuem notas de 0,5 a 5 aos produtos. A partir disso, o site reúne a média e divulga as especificações ao público, podendo ser positivas ou não.