Os melhores queijos duros do mundo, segundo o TasteAtlas

Os queijos duros são um tipo de queijo com textura firme, que já maturaram bastante e constituíram uma casca firme nesse processo. São queijos mais intensos, como parmesão e provolone, bem amarelinhos, saborosos e cheirosos. Esses queijos são ideais para ralar e normalmente harmonizam ao lado de pratos como massas.

Pensando em sua grande versatilidade de estilos espalhados pelo mundo, o guia gastronômico TasteAtlas, elencou os 50 melhores queijos duros do mundo.E, sem surpresa, a Itália se destacou na lista, aparecendo sete vezes, incluindo o primeiro lugar, com o Parmigiano Reggiano, considerado um dos queijos de melhor qualidade do mundo, é feito com leite cru e semidesnatado.

O segundo e terceiro lugar ficaram com a Grécia, com os queijos Graviera Naxou e Graviera Kritis, que são destaque no país. O Naxou, por exemplo, é produzido na ilha de Naxos, nas Cíclades, há pelo menos um século. Enquanto o Kritis tem uma longa história e é o queijo graviera grego mais conhecido. O Brasil não apareceu em nenhuma posição da lista. Confira ranking completo:

Melhores queijos do mercado

Mesmo com o Brasil fora da lista, o que não falta no país são marcas de queijos espalhadas pelos supermercados. Para te ajudar a escolher o melhor queijo para você investir, o Paladar ao lado de um timaço de especialistas avaliou diferentes tipos de marcas e queijos para facilitar na hora da sua escolha, seja como acompanhamento ou outros tipos de receitas. Confira:

Queijo mussarela

A degustação contou com a participação de quatro jurados e avaliou nove marcas. Todas as amostras foram avaliadas sem identificação, para garantir imparcialidade nos resultados. Veja qual ficou em primeiro lugar neste link.

Queijo parmesão

Para escolher o melhor queijo parmesão no mercado, Fernando Oliveira, especialista em queijos brasileiros e proprietário da loja A Queijaria, revela que o queijo parmesão (e todos os queijos duros) deve ter casca firme e não verter líquido. Quer saber mais? Veja neste link.

Queijo coalho

Um bom queijo coalho tem que ter textura, mas não pode ser borrachudo, segundo os especialistas convidados por Paladar. Ele não pode derreter durante o aquecimento, mas sim formar uma casquinha por fora e ficar macio por dentro. Dito isso, saiba qual é a melhor marca do mercado disponível aqui.

Mozzarella de búfala

Os primeiros indícios do consumo deste tipo de queijo datam do século 12. Classificada como queijo fresco, a mussarela de búfala é feita com leite de búfala da Campânia, tem formato de esfera e é conservada na salmoura. Sua textura é cremosa e apresenta sabor suave e, de acordo com as instruções da categoria DOP, o ideal é consumi-la em temperatura ambiente, preferivelmente no dia em que for produzida.Em italiano, a palavra mozzarella vem do verbo "mozzare" (cortar fora, em tradução livre). O nome faz referência ao modo manual de cortar o queijo a partir da pressão entre os dedos polegar e indicador. Foto: Wikimedia Commons

O Paladar realizou um teste às cegas com mozzarellas de búfala para avaliar marcas disponíveis em supermercados. Seis amostras, feitas com 100% leite de búfala e todas em versão bolinha ou cerejinha, como também são conhecidas, foram colocadas à prova. Veja quais os especialistas definiram como as três melhores marcas:

Búfalo Dourado Levitare Almeida Prado