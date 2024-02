Xeque Mate é eleita a bebida do Carnaval 2024 por especialistas

Quem costuma consumir bebidas alcoólicas já deve ter percebido nos últimos meses o aparecimento constante de um novo produto nas geladeiras dos bares e adegas: o Xeque Mate, feito de rum, chá mate, guaraná e suco de limão, que vem conquistando os mais diversos paladares.

A bebida que tem se tornado cada vez mais popular entrou na última edição do Paladar Testou, que analisou e elegeu os melhores drinques em lata para o Carnaval de 2024. Como de costume, foram convocados especialistas para formar a bancada avaliadora - no caso, quatro: Felipe Ebone, Carla Peralva, Stephanie Marinkovic e Gabriel Coelho.

O teste reuniu amostras de dez drinques enlatados diferentes - entre eles, misturas com gim, vodca, rum e saquê - e levou em consideração aspectos como aroma, sabor e facilidade para beber (drinkability), afim de definir quais são os mais apropriados para consumir enquanto se aproveita o bloquinho.

O Xeque Mate saiu em desparada na análise, conquistando o primeiríssimo lugar, e além dele, outros dois ocuparam as demais colocações do pódio, sendo o Isla, que leva gim, água gaseificada, sucos de limão framboesa e amora (2° lugar), e o Smirnoff Ice, que equilibra muito bem os sabores da vodca e do suco de limão (3° lugar).

O ranking completo e as avaliações detalhadas do júri especializado podem ser conferidos na matéria ‘Qual é o melhor drinque (em lata) do carnaval 2024?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.