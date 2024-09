Confira os melhores pratos de massa da Itália, segundo o TasteAtlas

A massa é um dos pilares da culinária italiana e está presente em diversas receitas tradicionais, como espaguete, lasanha, ravioli e penne.

Feita a partir de farinha e água (às vezes com ovos), a massa pode ser fresca ou seca. Pensando nisso, o TasteAtlas, guia gastronômico internacional, divulgou um ranking com os melhores pratos de massa da Itália.

Na lista que conta com mais de 100 opções de massa, o primeiro lugar ficou com o Macarrão ‘ncasciata, originário da Sícilia. A combinação é colocada em uma forma de bolo com fundo falso, polvilhada com farinha de rosca e assada até que o recheio fique quente. O prato é invertido do molde e servido quente. É recomendado combiná-lo com uma taça de vinho tinto.

Enquanto o segundo lugar ficou com a Lasanha ao pesto e batata, geralmente feita com uma combinação de massa de lasanha, batatas, pesto, manteiga, farinha, leite, manjericão, parmesão ralado, sal e pimenta.

Já, o terceiro lugar ficou com o Macarrão à carbonara, apesar de sua simplicidade, este prato continua sendo um dos favoritos de Roma, igualmente popular em todo o país.

Confira o top 10

Macarrão ‘ncasciata Lasanha ao pesto e batata Macarrão à carbonara Tagliatelle ao ragu à bolonhesa Lasanha à bolonhesa Cacio e pepe Linguine allo scoglio Macarrão alla gricia Pappardelle al cinghiale Culurgionis d’Ogliastra

Onde comer comida italiana em São Paulo?

São Paulo é um importante polo gastronômico, abrigando muitos restaurantes italianos. Com tantas opções, pode ser desafiador escolher onde provar as melhores iguarias da culinária italiana. Mas, não se preocupe, separamos os melhores estabelecimentos localizados no centro da capital. Confira a matéria completa disponível neste link.

Como funciona o TasteAtlas?

A plataforma é responsável pela classificação de pratos típicos ou bebidas de todo o mundo, que é feita pela votação de usuários da plataforma, que não são especialistas gastronômicos e atribuem notas de 0,5 a 5 aos produtos. A partir disso, o site reúne a média e divulga as especificações ao público, podendo ser positivas ou não.