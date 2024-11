Saiba de onde são os 3 melhores chocolates bean to bar do Brasil

As amêndoas retiradas do cacau são as protagonistas na produção de chocolates bean to bar, uma produção artesanal que vem ganhando força no Brasil e conta com um reconhecimento relevante: o Prêmio Associação Bean To Bar Brasil.

Amargor, aroma, finalização, adstringência e acidez foram alguns dos critérios de avaliação da edição de 2024, com resultado revelado em outubro e detalhado pelo Paladar. Com isso, o público pode conhecer os melhores chocolates bean to bar do Brasil.

Como funcionou?

Durante a programação do evento Chocolate Week Bean to Bar Brasil, o concurso funcionou em duas etapas para eleger os melhores chocolates. No total, participaram 20 chocolates 70% cacau, produzidos em diversas regiões do país.

Na primeira fase, profissionais experimentaram às cegas cada uma das amostras, ou seja, sem saber quais chocolates estavam provando, e assim formando finalistas. Por fim, um júri gastronômico definiu as opções do topo. Quer saber quais são? Veja abaixo:

3 melhores chocolates bean to bar do Brasil

Kalapa Chocolates (3º lugar) : a marca, de Belo Horizonte, produz o chocolate com amêndoas de cacau de Ibirapitanga (BA) e conquistou o terceiro lugar na classificação do concurso. Veja mais informações do chocolate no site.

: a marca, de Belo Horizonte, produz o chocolate com amêndoas de cacau de Ibirapitanga (BA) e conquistou o terceiro lugar na classificação do concurso. Veja mais informações do chocolate no site. Priscyla França Chocolates (2º lugar) : um blend de amêndoas de cacau do 70% Amazônia foi o grande destaque dessa marca paulistana, que ocupou o segundo lugar no pódio após as avaliações. Saiba mais no link.

: um blend de amêndoas de cacau do 70% Amazônia foi o grande destaque dessa marca paulistana, que ocupou o segundo lugar no pódio após as avaliações. Saiba mais no link. Casa Lasevicius (1º lugar): com o 70% Pariquera-Açu, a marca paulistana Casa Lasevicius ganhou como o melhor chocolate bean to bar do Brasil, oferecendo notas de madeira, fumo e café. Confira mais informações no site.

Chocolate bean-to-bar em Ilhéus

O Prêmio Associação Bean To Bar Brasil destaca o cacau. Em Ilhéus, no interior da Bahia, o chocolate bean to bar está ganhando cada vez mais espaço no turismo, atraindo um público nacional e internacional que se interessa pelo tema.

Especialmente pela produção com excelência de diversas marcas disponíveis, Ilhéus passa a ser conhecida como a ‘’capital do cacau’'. Quer entender mais sobre o assunto? Leia o conteúdo completo do repórter Matheus Mans.