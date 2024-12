Os melhores chocotones testados às cegas por especialistas

Chocolate e Natal são uma combinação perfeita! Para a alegria dos chocólatras, a comemoração traz uma sobremesa clássica: os chocotones. Além disso, com muito sabor e diferentes harmonizações, o prato se apresenta como uma versão mais doce dos tradicionais panetones.

Pensando nisso, o Paladar decidiu testar diferentes marcas e eleger aquelas que possuem chocotones com sabor, massa e recheio que se destacam. A iniciativa é 100% editorial e foi feita às cegas, sem que os jurados soubessem quais marcas eram. Veja os melhores chocotones:

Biscoitê

Se destacando pelo preço e pela qualidade, o chocotone da Biscoitê foi um dos que recebeu as melhores avaliações. A textura, sabor e aroma garantiu o favoritismo dos jurados.

Mocotó

Elaborado pelo confeiteiro e participante do MasterChef Confeitaria, reality show culinário da Banda, Ale Sotero, este chocotone conquistou o júri da categoria “Para Presentear” com sua casquinha crocante e chocolate de alta qualidade. Seu recheio combina farinha italiana do Molino Pasini, doce de leite da Fazenda Atalaia, chocolate belga Callebaut e outros ingredientes de alto nível.

Qui o Qua

Outro que apareceu nos favoritos da categoria “Para Presentear”, o Cioccolato da Qui o Qua agradou por seu sabor, chocolate e aparência. Suas gotas de chocolate ao leite 55% de cacau combinaram fielmente com os pedacinhos de laranja italiana.

Vivianne Wakuda Pâtisserie

Se a “Tendência” busca sugestões cítricas, o panetone Choco laranja é a opção perfeita. Com gotas de chocolate ao leite belga e laranja cristalizada italiana, este chocotone leva uma massa de fermentação natural que agradou os paladares do júri. Confira os valores dos chocotones aqui.

Panetones para presentear

