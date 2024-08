A costela bovina é um dos cortes mais requisitados quando se trata de um churrasco. Além de ter um preço tão elevado, é ótima para trabalhar na grelha. As fibras longas e a boa quantidade de gordura dão sabor e suculência à peça. Saiba tudo sobre costela na matéria de Giulia Howard.

Melhores formas de preparo para costela

Fácil de utilizar na cozinha, a costela também pode ser feita de outras formas além do churrasco, como no fogo de chão, na parrilla, no forno e, claro, na panela.

Ao Paladar, a especialista Paula Labaki explicou as melhores formas de fazer esses preparos. Segundo ela, no caso do estilo fogo de chão, o ideal é usar o sal na hora de cortar e servir. Já quando a carne é feita no forno, tempere apenas com sal e pimenta do reino antes de assar. Se for fazer na panela, um mirepoix (cenoura, cebola e salsão picados) cai bem para preparar um molho.

Qual é a melhor parte da costela?

Além de indicar as melhores formas de preparar o corte, a especialista revelou qual é a melhor parte da costela. De acordo com ela, a costela do dianteiro é perfeita para qualquer receita, pois é onde há mais carne e um nível de gordura mais equilibrado.

Na hora de pedir a costela no açougue, a dica é sempre optar pela costela do dianteiro. Também atente-se aos diferentes cortes da costela, como o assado de tira (um corte horizontal da costela), bananinha (a carne entre os ossos), short rib (parte costela, parte acém), entre outros.

Receitas com costela bovina

Você já sabe as diferentes formas de preparar costela, que tal aprender algumas receitas simples para colocar esses conhecimentos em prática? Confira a seguir três sugestões:

Costela bovina do chef Henrique Fogaça

Costela de boi do Henrique Fogaça. Foto: Sal Gastronomia/Divulgação

O chef Henrique Fogaça, jurado do MasterChef Brasil, tem uma receita de costela bovina especial, que leva o mirepoix sugerido por Paula Labaki. Ele é considerado um dos elementos principais do prato, pois traz sabor a mais à carne. Veja a receita completa.

Costela assada com purê de abóbora

Costela assada com purê de abóbora. Foto: Divulgação: Restaurante Boato

Essa costela angus com cerveja preta, saquê, shoyu e mostarda é perfeita para ir ao forno. Para completar, o prato leva um purê de abóbora cremoso. Veja a receita completa.

Costela com mandioca

Costela. Foto: Vladimir - stock.adobe.com

Em apenas seis passos, essa receita simples de costela bovina com mandioca fica pronta rapidamente. Você vai precisar de pouquíssimos ingredientes e apenas uma panela. Veja a receita completa.