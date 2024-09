As melhores frutas do mundo, segundo o TastleAtlas

O que não faltam são espécies de frutas no mundo. Pensando nisso, o TasteAtlas divulgou um ranking com as 100 melhores. E, spoiler, tem Brasil no top 10!

O top 5, entretanto, é liderado pela Grécia. Rodakina aparece em 1º lugar; Portokalia, em 3º; e a Mandarini, em 5º. Os nomes podem soar diferentes, mas elas são variantes de frutas conhecidas e amadas pelos brasileiros: pêssegos, laranjas e tangerinas, respectivamente.

A representante do Brasil é a jabuticaba, eleita a 8 melhor. A jabuticaba brilha na região da Mata Atlântica, em especial nos estados da Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. No ranking de 2023 do TasteAtlas, ela foi selecionada como a segunda melhor fruta. Confira o top 5 de 2024 abaixo:

Rodakina naoussas

A rodakina naoussas é uma espécie de pêssego. Recebe esse nome porque é cultivado na vila de Naoussas, na ilha de Paros, na Grécia. Mesmo tendo origem na China, essa fruta doce e com aroma forte ganhou o coração dos gregos, tornando-se uma das mais populares do país. Segundo o TastleAtlas, o clima e o solo locais favorecem o seu cultivo.

Cítricos valencianos

Aqui é menos uma fruta e mais uma categoria. Os cítricos valencianos abrangem três frutos: a laranja, a tangerina e o limão. Cultivados nas províncias de Castellón, Valência e Alicante, na Espanha. São amados pela acidez bem equilibrada. Além da fragrância e cor intensos. O que não faltam são formas de aproveitá-los na gastronomia: seja in natura, sucos, doces e salgados, eles brilham de todas as formas.

Portokalia maleme chanion kritis

Mais uma fruta grega na lista. A Portokalia maleme chanion kritis é uma laranja, plantada na cidade de Chania, na ilha de Creta. Mas ela não é uma laranja qualquer. Os frutos se destacam pelo sabor e fragrância único. Além disso, seu formato grande, alongado e firme também chama atenção.

Truskawka kaszubska

Quem não ama morango bem docinho? Truskawka kaszubska é um tipo específico cultivado nos distritos de Kartuski, Kościerski e Bytowski, na Polônia, característico pelo seu alto teor de açúcar. Ela brilha no preparo de sobremesas, como bolos.

Mandarini chiou

Mandarini chiou é um tipo de tangerina cultivado em Quios, uma ilha da Grécia. Segundo o TasteAtlas, ela é uma das frutas mais aromáticas do mundo. Inclusive, o cheiro é tão marcante que fez com que a ilha ganhasse o apelido de ‘Myrovolos’, ou, a ilha perfumada. A fruta tem uma polpa macia e muito doce.

Receitas com jabuticaba

Não deixe também de prestigiar a jabuticaba, nossa fruta brasileira em top 10 na lista. Além de deliciosa e versátil. A jabuticaba é rica em fibras, vitaminas e outros elementos antioxidantes, como as antocianinas. Conheça mais benefícios.

A jabuticaba já tem um sabor próprio e nem precisa de muito para brilhar, sejam em pratos doces ou salgados. Para trazer um toque especial para acompanhamento, confira essa receita de geleia com jabuticaba.

Receita de geleia com jabuticaba

Geleia de jabuticaba Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Nessa receita fácil ensinado por Samara Trevisan, professora de confeitaria do Senac, você precisará de apenas dois ingredientes. Confira o passo a passo aqui.