Uma das bebidas destiladas mais famosas, o gin tem conquistado paladares ao redor do mundo, e no Brasil não é diferente. Usado no preparo de muitos drinques, como Gin Tônica, Fitzgerald, Negroni e Dry Martini, ele sempre está presente nos bares e restaurantes. Com várias marcas disponíveis, há opções internacionais e nacionais entre os melhores gins do mercado.

Por isso, o Paladar foi atrás de descobrir quais gins são os melhores para o preparo de coquetéis e conversou com especialistas no assunto, que indicaram os seus favoritos. Para saber mais indicações e sugestões, leia a matéria de Matheus Mans.

Tanqueray Nº TEN

Para o chef do bar do Jordão, Jhon Kildare, o Tanqueray Nº TEN é o melhor gin para fazer coquetéis. Ele tem notas de cítricos e coentro, que deixam o drinque muito refrescante, além de um aroma único, segundo o especialista.

Gin Roku

O mais bem avaliado pelos bartendens, o Gin Roku combina a tradição japonesa com a inovação, utilizando botânicos exclusivos do Japão. Feito artesanalmente, ele oferece um sabor equilibrado e complexo, com notas florais e cítricas que capturam a essência do país de origem. Para Eduardo Alves Rodrigues, bartender do D.O.M, a qualidade premium e versatilidade o tornam uma escolha excelente para coquetéis sofisticados.

Thiago Pereira, sócio e bartender do Koya88, bar Bagaceira e do recém inaugurado Krozta, também indica o Roku. “É um gin japonês complexo com muitas camadas de sabor, que destaca em seus botânicos flor de Sakura, chá verde, pimenta sansho e limão yuzu”.

Vitória Régia

Esse gin produzido no Brasil também está entre os melhores gins do mercado. Ele é o favorito de Leonardo Massoni, responsável pelos preparos do Feirinha. O bartender classifica o Vitória Régia como uma das opções de gin mais equilibradas entre as especiarias e os tons cítricos. “Um coringa de luxo para coquetéis de diversos perfis”.