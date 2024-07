Um dos doces queridinhos das confeitarias paulistas, o cheesecake que costumamos comer no Brasil é feito com base no estilo americano, nascido na cidade de Nova York. Em busca de descobrir os melhores lugares para comer cheesecake em São Paulo, o Paladar foi atrás de chefs e confeiteiros renomados que indicaram os seus locais favoritos para comer o doce.

Participaram da seleção Alan Fingerman do Notorious Fish, Caio Alciati do LosDos Cantina, Rodrigo Freire do Preto Cozinha, Daniel Park do Komah e da Komah Bakery e Bel Coelho. Saiba tudo sobre cheesecake na matéria de Gabriel Salim, no Paladar.

Confeitaria Marilia Zylbersztajn

O cheesecake da confeiteira Marilia Zylbersztajn é um dos destaques da cidade de São Paulo pela dedicação envolvida em cada passo do preparo da sobremesa. É confeccionada com o biscoito próprio da confeitaria mistura o cream cheese com ricota, o que ajuda a dar leveza ao doce, além de torná-lo menos gorduroso. As caldas de frutas também são criações próprias, feitas com produtos orgânicos. Há três opções de sabores: manga com maracujá, frutas vermelhas e morango. Todas as caldas levam pouco açúcar e contribuem para equilibrar o queijo.

“A torta da Marília tem textura cremosa e perfeita. Adoro a versão com calda de frutas amarelas, que leva manga e maracujá, bem tropical”, diz a chef Bel Coelho.

Endereço: R. Fradique Coutinho, 942 - Pinheiros, São Paulo - SP.

Navarro Cheesecake

A doceria Navarro é Eepecializada apenas na produção de cheesecake, apresentando doces com textura e sabor impecáveis. Nos preparo não são utilizados nenhum tipo de gelatina ou espessantes. As caldas são feitas com frutas frescas sem adição de corante ou aromatizante.

“Pra mim, a melhor pedida é o cheesecake com calda de frutas amarelas da Navarro. A procedência dos ingredientes, desde a bolacha até o cream cheese ou a manteiga, e o domínio dos processos resultam no meu cheesecake favorito!”, afirma o chef Alan Fingerman.

Endereço: Somente delivery disponível no Ifood e Rappi.

Aiô

Um dos pratos mais pedidos no Aiô é o cheesecake em São, que leva goiabada, anis e pérolas de tapioca para dar um toque de textura à torta. Localizado na Vila Mariana, o restaurante valoriza as raízes taiwanesas de Jasmine Chen, mãe do dono do restaurante, desde a arquitetura, até o cardápio que adapta pratos típicos com ingredientes locais.

Para o chef Caio Alciati, o cheesecake do Aiô apresenta muita técnica e sabor, sendo a sua opção favorita. “O cheesecake em si é feito com muita técnica, executado perfeitamente, com resultado super cremoso. Junto com a torta, eles servem bolinhas de tapioca, que dão uma textura bem especial, além de um toque de anis.”

Endereço: R. Áurea, 307 - Vila Mariana, São Paulo - SP.

Para mais sugestões de onde comer cheesecake em São Paulo, confira a matéria na íntegra.