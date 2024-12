Os melhores panetones por até R$ 60

Os melhores panetones fazem toda a diferença na ceia de Natal, e completam a celebração com sabor e tradição. Presentes, árvores enfeitadas e comidas típicas já trazem o clima natalino, mas nada supera um bom panetone na mesa. E o melhor: é possível encontrar opções deliciosas e econômicas.

Para ajudar no planejamento sem pesar no bolso, o Paladar Testou e selecionou os melhores panetones com até R$60,00, avaliando sabor, massa e qualidade das frutas. Confira agora as escolhas!

Casa Suíça

Recheado com damasco, ameixa e uvas-passas, o La Veneziana também é coroado com um crosta açucarada de castanha-de-caju e amêndoas. Seu formato baixinho e largo lembra uma colomba pascal e sua massa levemente ressecada apresenta um sabor mais neutro, harmonizando e sendo contraponto do dulçor das frutas. Seu preço também acompanha a qualidade e sai pela bagatela de R$59,99.

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Basilicata

Dona de uma massa úmida, bem fermentada e de textura sedosa, o panetone da padaria italiana Basilicata conquistou o paladar dos jurados por conta de suas frutas cristalizadas e uvas-passas macias e de sabor equilibrado. Além disso, o júri apontou que a opção de R$29,90 se mostrou superior a vários outros panetones mais caros.

St. Marche

Este panetone com gotas de chocolate ao leite também se mostrou uma alternativa que combina sabor e preço. Saindo por apenas R$22,90, ele ainda possui uma massa fofinha, úmida e que traz um sabor amargo no final. Veja outros panetones para economizar na ceia.

Melhores panetones e chocotones

Panetone Foto: chandlervid85 - stock.adobe.com/Adobe stock

Paladar Testou

Com o final do ano chegando, os preparativos para as compras ficam mais corridos. Para te ajudar a escolher somente produtos de qualidade, dê uma olhadinha nos testes que o Paladar fez e escolha as melhores marcas. Saiba mais sobre o Paladar Testou aqui.