Panetones com as embalagens mais bonitas para presentear neste Natal

Antes de conquistar pelo sabor, um alimento precisa chamar atenção pela aparência. E isso começa antes mesmo de abrir o produto: a embalagem faz parte da experiência e pode ser um dos fatores decisivos na escolha. Pensando nisso, Paladar criou a categoria ‘Para Presentear’ em seus testes de panetones e chocotones, destacando as opções mais bonitas e funcionais do mercado.

Essa categoria contou com 10 opções do mercado e considerou pontos além de aroma, textura e sabor, pois a embalagem também entrou na avaliação em critérios como beleza, preservação do produto e reutilização. O resultado final revelou algumas marcas em destaque:

Zestzing

A produção dessa padaria artesanal apresentou uma embalagem que mantém o produto bem preservado, além de ter uma aparência linda de tecido cru reutilizável, que carrega o panetone de frutas. O pão natalino agradou o paladar pela ótima textura, massa leve e de sabor delicado.

Panetone Zestzing. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Rosewood

A embalagem desse produto, produzida com papel lavável de fibras naturais, inclui um papel-manteiga para proteger o panetone e se destacou porque pode ser reutilizada como uma nécessaire. Saiko Izawa, confeiteira do hotel, elaborou o panetone de frutas do conjunto, que foi elogiado pelo rico aroma, textura leve e sabor acentuado.

Panetone Rosewood. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Qui o Qua

Já a Qui o Qua tem o produto envolvido por uma embalagem que lembra uma bolsa de grife, valendo como um belo presente nessa época. Dentro, o panetone é feito com gotas de chocolate ao leite 55% de cacau e pedacinhos de laranja italiana.

Panetone Qui o Qua. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Além do panetone, chocotone

Além do panetone, a categoria ‘’Para Presentear’', também avaliou chocotones com embalagens que valem a compra. Dessa vez, quem saiu em destaque foi o Chocotó, do Mocotó, comandado pelo chef Rodrigo Oliveira.

O conjunto ganhou destaque pela embalagem bem brasileira, que carrega um chocotone de fermentação natural, elaborado pelo confeiteiro Ale Sotero, com toques cítricos e casquinha crocante.

‘’Para Presentear’' é uma categoria inédita que Paladar considerou na grande degustação de panetones e chocotones em 2024. Você pode conferir como tudo ocorreu em detalhes e descobrir outros destaques neste link.