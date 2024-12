Quais são os melhores panetones clássicos de 2024?

Com a chegada das festas de fim de ano, nada mais justo do que saber as melhores marcas de panetone do mercado para fazer bonito na confraternização. E quando se trata de tradição, os clássicos nunca saem de moda.

Teste às cegas

Pensando nisso, o Paladar testou às cegas cinco panetones clássicos, com massa de fermentação natural e carregados de frutas cristalizadas e uvas-passas.

Para isso, um grupo de especialistas, formado pela pastaia Joyce Bergamasco, pelo confeiteiro do restaurante Notiê, instalado no Espaço Priceless, Pedro Nóbrega, além do chef e idealizador do projeto social Pão do Povo da Rua, Ricardo Frugoli, degustaram as amostras sem saber as marcas dos panetones.

Critérios de avaliação

Os panetones foram avaliados a partir de quatro critérios: aspecto visual, aroma, textura e sabor. Além do formato uniforme, o júri buscou um panetone com massa leve e com certa umidade, uma boa distribuição de frutas, que deveriam ser de qualidade.

5 marcas testadas na categoria “clássicos”

Panettone Tradizionale Maestra per La Pastina, por La Pastina (R$ 155, 750 g)

Panettone Antica Ricetta, por Fasano (R$ 299, 750 g)

Panettone Classico Milanese, por Piselli (R$ 190, 1 kg)

Panetone tradicional, por Confeitaria Dama (a partir de R$ 115, 500 g)

Rubattone Madrid, por Rubaiyat (R$ 139, 650 g)

Panetones clássicos favoritos

Ao final da degustação, os especialistas selecionaram os seus panetones favoritos. Confira abaixo:

Confeitaria Dama

Panetone tradicional da Confeitaria Dama Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O panetone de aroma delicado tem sabor equilibrado e é finalizado com crosta açucarada e amêndoas. Desenvolvido pelo chef consultor Gumercindo Dal’Acqua para a rede de confeitarias comandada pelas cunhadas Daniela e Mariana Gorski, o panetone tradicional, com massa de fermentação natural, tem textura leve e que “desfia”.

Apresenta frutas secas macias e carnudas, como cascas de laranja, limão, cidra e cerejas cristalizadas importadas da Itália.

Rubaiyat

Rubattone Madrid, o panetone do restaurante Rubaiyat Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A rede de restaurantes especializada em carnes lançou uma linha própria de panetones, que recebeu o nome de rubattone. A versão tradicional, que foi batizada como Madrid, conquistou os jurados. Feito com frutas cristalizadas e uvas-passas brancas e pretas, foi um dos preferidos da categoria. Confira mais informações sobre os melhores panetones tradicionais de 2024, na matéria do Paladar.