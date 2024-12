3 dicas essenciais para preparar o panetone perfeito em casa

Dezembro chegou, e com ele as prateleiras de supermercados recheadas com panetones de diferentes marcas e tipos. As versões tradicionais também predominam em compras de fim de ano, mas há quem prefira preparar o panetone artesanal, se aventurando entre fornadas na cozinha.

O padeiro Ian Spampatti revela que um bom panetone precisa ter aroma de baunilha, massa leve com textura macia e presença de frutas cristalizadas.

Para te ajudar a alcançar esse resultado em casa, a matéria de Cintia Oliveira reuniu dicas do profissional. Confira abaixo três delas:

Ingredientes: para Spampatti, é fundamental utilizar ingredientes de qualidade no preparo do panetone, como uma boa manteiga e uma farinha de trigo com alto teor de proteína, que contribuem para um melhor resultado entre fermentação e textura.

Frutas cristalizadas : frutas cristalizadas e uvas-passas são bem-vindas na receita desde que estejam macias e hidratadas, para que acentuem o sabor e aroma do conjunto.

: frutas cristalizadas e uvas-passas são bem-vindas na receita desde que estejam macias e hidratadas, para que acentuem o sabor e aroma do conjunto. Técnica: Spampatti recomenda estudar os detalhes do preparo do panetone, pois cada um deles conta para que o resultado final seja perfeito, já que a receita exige certa atenção.

Gostou dessas e quer aprender outras? Confira a matéria completa, onde há mais detalhes e também dicas para quem gostaria de preparar um chocotone artesanal.

Receitas com panetone

Um panetone artesanal tem suas características particulares, além de toques autorais que você pode adicionar. Além de consumi-lo puro, também dá para diversificar as receitas com panetone. Aprenda três abaixo:

Cookies de panetone

Para entrar ainda mais no clima natalino, o cookies de panetone é uma boa alternativa: uma receita simples fica pronta em apenas 5 passos. Veja a receita completa aqui.

Cookies de panetone. Foto: Felipe Rau

Pavê de panetone

Outra forma de aproveitar o panetone é em uma receita de pavê, onde ele se torna o protagonista. O doce precisa gelar por aproximadamente 4 horas. Veja a receita completa aqui.

Aprenda a reutilizar o panetone para fazer este pavê. Foto: Vitoria Magalhaes

Trufa de panetone

Nessa versão, o recheio inclui panetone, chocolate branco, licor e creme de leite, enquanto a cobertura é uma bela camada de chocolate amargo. Veja a receita completa aqui.