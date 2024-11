Panetone e colomba são a mesma coisa?

Com o Natal chegando, os mercados e empórios já estão lotados de panetones de todos os tipos: de frutas, recheados e versão com chocolate, o famoso chocotone. Quando estamos nesta época do ano, porém, uma dúvida corriqueira passa a permear a cabeça dos consumidores. Afinal, panetone e colomba pascal são a mesma coisa?

Apesar de muitas pessoas acharem a colomba de Páscoa e o panetone parecidos, ambos têm muitas diferenças e vamos te contar quais são. Confira o conteúdo completo.

Mesmos ingredientes

Colomba pascal Foto: TABA BENEDICTO/ ESTADAO

Tanto o panetone quanto a colomba pascal levam farinha, ovo, manteiga, açúcar, fermento e água. No entanto, as proporções de cada ingrediente utilizado na preparação se modificam de uma receita para outra. O panetone leva menos manteiga, água e açúcar que a colomba e fica mais crocante. Já a segunda possui mais desses ingredientes e fica mais úmida

PUBLICIDADE

Tempo de forno

Ambos os produtos são feitos no forno, mas a colomba assa muito mais rápido e tem um ponto delicado que, se passar um pouco mais no forno, a cobertura fica amarga. Já no caso do panetone, a massa precisa ficar assando por um tempo maior.

Finalizações diferentes

Mais do que apenas as diferenças nas preparações, a finalização e o formato deles são distintos. O panetone é um pão doce sem cobertura e com passas cravadas na massa e a colomba é leve, coberta com açúcar e repleta de laranjas cristalizadas.