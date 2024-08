Os 3 melhores pratos de macarrão do mundo segundo o TasteAtlas

O macarrão é um dos alimentos mais amados e versáteis do mundo, com uma história rica que atravessa culturas e gerações. Desde os pratos tradicionais italianos até receitas menos conhecidas de outras partes do mundo, a massa continua a conquistar paladares com sua capacidade de se adaptar a diferentes ingredientes e técnicas culinárias.

Recentemente, o TasteAtlas, uma plataforma conhecida por classificar pratos tradicionais com base em avaliações globais, destacou os três melhores pratos de macarrão do mundo. Confira quais preparos conquistaram o pódio a seguir:

Makaruna Imbaukha (Líbia)

Ocupando o primeiro lugar, Makaruna Imbaukha é um prato tradicional do leste da Líbia. Esta iguaria consiste em macarrão cozido a vapor combinado com carne (geralmente cordeiro) e um molho rico feito de manteiga clarificada, tomates, cebolas, grão-de-bico, batatas, abóbora e outros vegetais. Este prato robusto é uma celebração de sabores intensos e técnicas culinárias tradicionais.

Pasta Carbonara (Itália)

PUBLICIDADE

Em segundo lugar está a famosa Pasta Carbonara de Roma, Itália. Este prato é preparado de forma simples, com espaguete, guanciale (bochecha de porco curada), gemas de ovo e queijo Pecorino Romano. Apesar de sua simplicidade, a Carbonara é amada mundialmente por sua combinação equilibrada de sabores ricos e sua textura cremosa.

Tagliatelle al Ragù alla Bolognese (Itália)

Ocupando o terceiro lugar, o Tagliatelle al Ragù alla Bolognese é um clássico da cidade de Bolonha. Este prato combina tagliatelle fresco, uma massa larga e plana, com um ragù de carne rico, feito com uma mistura de carne bovina e suína, tomates e vinho. É um prato que simboliza a tradição e o rigor da culinária italiana.

Paixão mundial

A pasta é uma paixão mundial, originada na Itália, e apreciada em diversas culturas ao redor do globo. Sua versatilidade e simplicidade encantam, desde o clássico espaguete até as opções recheadas como ravioli e tortellini.

PUBLICIDADE

Com o tempo, a pasta evoluiu para se adaptar aos paladares de diferentes regiões, ganhando um lugar especial na mesa de milhões de pessoas.

Variedades e preparos que encantam o mundo

Existem mais de 350 tipos diferentes de pasta, variando de formas simples, como penne, até criações sofisticadas como pappardelle. Os ingredientes e o preparo também mudam, desde a pasta fresca à base de ovos até as secas feitas com sêmola.

Penne na panela Foto: Leonid Iastremskyi

Especialistas em culinária destacam que o segredo de uma boa pasta está na escolha do formato ideal para o molho, garantindo que a massa absorva os sabores de maneira perfeita.

PUBLICIDADE

Leia também: O molho de tomate caseiro perfeito

Para quem deseja explorar o mundo das pastas, uma dica é começar com os clássicos, como o fettuccine alfredo, e depois se aventurar em receitas mais elaboradas, como lasanha à bolonhesa (veja a receita completa aqui) ou gnocchi caseiro.

Seguindo essas dicas, você poderá criar pratos com pasta dignos de um verdadeiro chef italiano. Confira mais informações sobre o mundo da pasta e suas receitas no Paladar.

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação da plataforma é feita por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

PUBLICIDADE

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região. A partir disso, são montados rankings como ‘melhores aperitivos do mundo’.