‘The Bear’: atores da série elegem os melhores restaurantes de Chicago

Você já assistiu ‘The Bear’? A série, disponível nas plataformas Star+ e Disney+, é um sucesso que explora a temática gastronômica e os dramas rotineiros de uma cozinha profissional. Com visitas frequentes a esses espaços, o elenco conseguiu definir quais são os melhores restaurantes de Chicago.

Aqui, separamos três restaurantes, mas você pode conferir as seis sugestões dos atores da série ‘The Bear’ acessando a matéria completa de Matheus Mans. A lista completa contempla diferentes tipos de culinária e abordagens distintas para você conhecer.

Duck Duck Goat

Abby Elliott, Lionel Boyce e Ayo Edebiri recomendam este restaurante, que foca em receitas sino-americanas no cardápio. Sob o comando da chef Stephanie Izard, você encontra uma diversidade de pratos, como noodles, Pekan Chicken e arroz de pato frito.

Pratos do Duck Duck Goat, indicado do elenco de The Bear Foto: Reprodução/Instagram/Duck Duck Goat

Viaggio

Ricky Staffieri revelou que todo o elenco teve uma boa experiência com o Viaggio. Especializado em comida italiana, o restaurante serve pratos como lasanha em camadas com bolonhesa, molho marinara, ricota, provolone e uma costeleta de porco à parmegiana, com molho de tomate e manjericão e bolonhesa entre os destaques.

Kasama

Os pratos do Kasama são focados na comida tradicional filipina, mas com toques de criatividade. Os chefs Genie Kwon e Timothy Flores destacam essa proposta em sobremesas como o ‘‘halo-halo’’, um combinando granita de pêra asiática, tangerina liofilizada e sorvete de pandan, ou opções salgadas, como o ‘‘kare kare’', um prato de barriga de cordeiro com curry de amendoim.

Kasama foi a primeira indicação do elenco de The Bear Foto: Kasama/Reprodução/Instagram

Atores de ‘The Bear’ revelam impacto da série na ‘’vida real’'

Agora que você sabe alguns dos melhores restaurantes de Chicago, segundo o elenco da série, pode conhecer as mudanças na vida dos atores após essa experiência das gravações. O elenco admitiu que adquiriu ‘‘hipersensibilidade agora em restaurantes e com restaurantes’’. Isso significa que eles se preocupam mais com detalhes, como a limpeza, durante suas visitas a restaurantes em momentos fora do trabalho, porque sabem como funciona os bastidores dos estabelecimentos. Confira o conteúdo completo aqui.