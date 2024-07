‘The Bear’: 11 restaurantes de Chicago visitados pelo elenco durante as filmagens

A série The Bear, vencedora de vários prêmios Emmy, lançou recentemente a sua terceira temporada com 10 episódios, que mostram o passado e o presente da chef Carmy, personagem de Jeremy Allen White.

Talvez inspirados pela série, os atores aproveitaram o cenário - Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos - para ir a restaurantes e comer bem após um longo dia de trabalho. Assim, enquanto eles filmavam, se tornou um passatempo para alguns jantar pela cidade.

Quem é fã da série e pensa em visitar Chicago com certeza não poderá de deixar de visitar esses restaurantes. Confira a seguir os 11 estabelecimentos frequentados pelos atores durante as gravações de The Bear, de acordo com o Food & Wine.

Birrieria Zaragoza

A taqueria pode ser familiar para alguns, pois também foi destaque no Taco Chronicles da Netflix. Em uma recente coletiva de imprensa, Jeremy Allen White (Carmy) mencionou que ama a cena fast-casual de Chicago, que inclui comidas de rua globais, barracas de cachorro-quente e, claro, carne bovina italiana.

PUBLICIDADE

La Scarola

Este restaurante foi uma parada divertida para o elenco comer macarrão e muito mais. Embora não saibamos os pedidos exatos do elenco, você pode esperar clássicos ítalo-americanos, como frango Vesúvio, berinjela à parmegiana, linguine com amêijoas e muitas outras criações especiais da casa.

Viaggio

PUBLICIDADE

O Viaggio Ristorante é um restaurante italiano tradicional e também recebeu destaque do elenco na coletiva de imprensa, o que pode sugerir algumas influências no restaurante da série.

Kasama

Ayo e Jeremy foram vistos juntos no Kasama em 21 de março, o que gerou um frenesi nas mídias sociais especulando sobre possíveis pontos da trama.

PUBLICIDADE

Duck Duck Goat

O restaurante da chef Stephanie Izard é um destaque de Chicago e foi vencedor do reality Top Chef. O local recebeu o elenco de The Bear com pratos básicos chineses como dim sum e noodles, além de rolinhos primavera de pato e cabra, robalo frito em tempurá, sorvete de tamari e muito mais.

Big Star

Os moradores de Chicago adoram a comida mexicana no Big Star, e Jeremy, Ayo e Ebon Moss-Bachrach (prima) foram vistos bebendo margaritas juntos no local.

PUBLICIDADE

Gene and Jude’s

Clássica barraca de cachorro-quente em Chicago, a Gene and Jude’s chegou a aparecer brevemente na segunda temporada da série.

Margie’s Candies

PUBLICIDADE

Em uma coletiva de imprensa, o elenco mencionou os doces desta sorveteria. O local também já apareceu em The Bear, quando Sydney toma um sundae na segunda temporada.

Ponce

A cena culinária porto-riquenha de Chicago chamou a atenção de Liza Colón-Zayas (Tina), enquanto ela filmava a terceira temporada. “Meu favorito era este restaurante”, afirmou.

PUBLICIDADE

Publican Quality Meats

O elenco foi visto jantando no local. A loja oferece menus de brunch e almoço, incluindo sanduíches com carnes curadas, cozidas e defumadas.

Avec

Os atores jantaram juntos neste restaurante mediterrâneo, conhecido por seus pratos compartilháveis. O elenco já havia visitado o estabelecimento durante a segunda temporada.