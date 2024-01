Chef famoso aponta erro na série ‘The Bear’ que ganhou Globo de Ouro: “Isso me irrita”

Na última semana aconteceu o Globo de Ouro 2024 e a série ‘The Bear’ (O Urso) foi uma das ganhadoras da noite. A produção que mostra o dia a dia de um chef de cozinha, porém, não agradou a todos.

Recentemente, o famoso chef britânico Jamie Oliver, foi convidado para o ‘The Graham Norton Show’, onde falou sobre a série e criticou as cenas.

“Eu sei que é brilhante. Todo mundo fica me dizendo o quão brilhante é. Mas eu vi os dois primeiros episódios e pensei: ‘Ele não sabe cortar!’”, afirmou durante o programa de TV.

Jeremy Allen White é Carmen Berzatto, o chef de The Bear Foto: Chuck Hodes/FX Networks

“Eles geralmente têm figurantes no fundo que são atores, não chefs. Eles nem têm texto. Mas eles lidam com tudo de maneira errada e confundem tudo”, criticou o chef. “Sim, isso me irrita”, completou.

PUBLICIDADE

Apesar das duras críticas, Oliver destacou que está claro que a série é boa e que os detalhes citados só são perceptíveis por especialistas em cozinha.