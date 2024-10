O bife wellington é uma receita de filé de carne embrulhado em uma massa folhada. Por fora, ele deve apresentar um aspecto crocante e dourado, enquanto por dentro, a carne suculenta é o grande destaque. Esse resultado, que exige muita técnica, é um verdadeiro desafio para cozinheiros amadores.

Por isso, uma ótima alternativa é experimentar todo o sabor do bife wellington em um restaurante. Que tal? Paladar separou os melhores restaurantes de São Paulo para comer bife wellington. Confira abaixo:

Le Napoleon

O chef Pascal Valero serve o bife wellington com cogumelos e molho rôti. O diferencial do restaurante, da Rua Peixoto Gomide, é ser especializado nesse prato, garantindo a qualidade esperada.

Paparoto Cucina

Localizado no Parque da Cidade, o bife wellington desse restaurante faz parte do menu a la carte. É composto por um filé mignon grelhado, creme de cogumelos selvagens com trufa negra, e finalizado em massa folhada, além de ser servido com um risoto de Taleggio.

A Casa de Antonia

No Conjunto Nacional, esse outro restaurante, comandado pela chef Andrea Vieira, tem bife wellington no cardápio. O prato inclui um filé com mostarda Dijon, camada fina de cogumelos Paris e presunto cru, podendo ser consumido no almoço ou jantar.

Outros restaurantes para comer Bife Wellington em São Paulo

Além desses três restaurantes, você pode conhecer outros, de diferente regiões na cidade, que servem esse prato clássico. Como é difícil encontrar o bife wellington em cardápios, aproveite para explorar os locais que o possuem. Confira todos nesta matéria.