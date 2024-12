Os melhores restaurantes para fazer a festa da firma no fim do ano

Com o fim do ano se aproximando, as festas de confraternização ganham espaço na agenda. Entre elas, a tradicional festa da firma é um momento para marcar o encerramento de mais um ciclo. Para facilitar a organização, mostramos abaixo três restaurantes que oferecem ambientes ideais para a ocasião. E para mais indicações confira a matéria na íntegra.

Soffio Pizzeria

Se é uma opção mais clássica que você deseja, a Soffio Pizzeria é o lugar certo para os colegas da empresa se encontrarem e degustarem a magia da culinária italiana. Com pizzas preparadas pelo melhor pizzaiolo da América Latina e o 72° melhor do mundo, Dani Branca, este restaurante oferece uma experiência singular.

Onde: R. João de Sousa Dias, 281 - Campo Belo, São Paulo.

Telefone: (11) 91361-6196.

Les Deux Magots

Caso o pessoal seja adepto de degustações de iguarias francesas, o Les Deux Magots é o lugar ideal para vocês. Com um espaço aconchegante e chique, o restaurante oferece um cardápio assinado pelo chef Pascal Valero que também acompanha na qualidade.

Onde: R. Colômbia 84, Jardim Paulista.

Telefone: (11) 96591-9793

Uru Mar y Parrilla

Se a confraternização é espaço para novidades no paladar, o restaurante Uru Mar y Parrilla apresenta as melhores opções para diversificar no paladar. Repleto das melhores iguarias uruguaias, o lugar também apresenta um menu de vinhos que vale a pena conhecer.

Onde: Rua Emília Marengo, 109 – Jardim Anália Franco.

Telefone: (11) 2308-9499

Como calcular bebida e comida para festas?

Se por um acaso for você quem irá preparar a festa da firma, não se preocupe! Você também pode ver dicas de como planejar a parte gastronômica da festa clicando neste link.