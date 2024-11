3 restaurantes para comer as melhores massas frescas de São Paulo

Existem diversos tipos de massa no mercado, com uma variedade de formatos, sabores, texturas e até cores. Essa diversidade é encontrada principalmente em uma produção artesanal, que vem ganhando cada vez mais destaque.

Essa preferência abrange não somente consumidores, mas também estabelecimentos que buscam oferecer uma massa de qualidade. Para saber onde comer massa fresca em São Paulo, o Paladar separou restaurantes que valem a visita. Veja todos nesta matéria e três indicações abaixo:

1. La Cura

Você pode encontrar massas frescas no bairro Vila Madalena, no La Cura. O lugar dispõe massas elaboradas do zero, com destaque para o ravióli de beterraba e o fettuccine fresco entre outras alternativas.

Endereço: Rua Ourânia, 201A, Vila Madalena.

2. Empório Fasano

Agnolotti de vitelo, ravióli de abóbora e pappardelle são três exemplos de massas frescas oferecidas pelo Empório Fasano, que também engloba outras receitas italianas para saborear em casa.

Endereço: Rua Bela Cintra, 2245, Jardins.

3. Manduque Massas

Para quem tem facilidade de chegar em Pinheiros, esse estabelecimento é o indicado para provar massa fresca. Caramelle de queijo de cabra, tortelli de ossobuco e pappardelle são três opções disponíveis.

Endereço: Rua Pedro Cristi, 89, Pinheiros.

Dicas para fazer massa fresca em casa

Ter alternativas para visitar um local e consumir massa fresca é bom, mas também vale apostar na massa fresca caseira e se aventurar na cozinha.

Para quem prefere essa segunda opção, pode acessar esta matéria completa que abrange dicas da pastaia Joyce Bergamasco para fazer massa fresca em casa.