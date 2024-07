Os 3 melhores restaurantes japoneses em Orlando com estrela Michelin

Orlando, localizada no estado da Flórida, é mundialmente famosa por seus parques temáticos, como Walt Disney World e Universal Studios, que atraem milhões de turistas anualmente.

E a culinária de Orlando é tão diversa quanto suas atrações, refletindo a rica tapeçaria cultural da cidade. Visitantes podem encontrar desde autênticos pratos sul-americanos e caribenhos até especialidades europeias e asiáticas. Entre as opções, destacam-se os restaurantes japoneses, onde é possível saborear sushi, sashimi e outras delícias tradicionais preparadas com maestria por chefs especializados.

Na matéria de Matheus Sans, repórter do Paladar, damos um mergulho em restaurantes avaliados pela edição 2024 do Guia Michelin Miami, Orlando e Tampa com 48 restaurantes no destino. São 7 estrelas, 11 Bib Gourmand e 30 recomendados. Dentre os nomes citados, separamos três de culinária asiática:

Natsu

Esse restaurante japonês foi definido como: omakase intimista. Além disso, os pratos servidos variam frequentemente, mas algumas iguarias são recorrentes, como o chawanmushi e o kampachi de trufas. O Guia destacou a barracuda sem pele com um carvão dinâmico.

Kadence

Esse outro restaurante também japonês é uma alternativa na cidade do Mickey. Dentre os destaques recentes do Guia, estão os bolinhos de carangueijo azul, ostras com vinagre de yuzu e um lindo prato de sashimi. Além disso, eles prometem ser um ótimo lugar para comer, beber e socializar.

Soseki

Mai um okamase em Orlando. Dessa vez, ele promete mesclar elementos tradicionais e contemporâneos. Os destaques incluem sashimi ao estilo escandinavo, vieiras tostadas com couve-flor e caviar, e chawanmushi de milho.