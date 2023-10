Mixologista dá dicas para começar a fazer drinques em casa

Os drinques são as estrelas dos bares e da vida noturna, mas não são restritos apenas a esses ambientes e podem ser feitos em casa. A mixologista Stephanie Marinkovic, que atua no Bar dos Cravos em São Paulo, compartilhou algumas dicas para ajudar na jornada no mundo dos drinques.

Para Marinkovic, o segredo está no investimento em bebidas de qualidade já de início, que vão ser a chave para construir bons coquetéis. Além de bebidas com boa qualidade, é também importante escolher bem os itens frescos, como as frutas e folhas presente nas bebidas.

Segundo a profissional, as bebidas essenciais para começar um bar em casa são: Gim, Aperitivos e bitters, Vermute e Uísque.

Já entre os utensílios indispensáveis para quem quer começar a fazer drinques estão a coqueteleira, o mixing glass (uma jarra de vidro com bico que serve para a diluição dos coquetéis), dosador, bailarina (colher longa com cabo em espiral que facilita a mistura dos ingredientes), coadores e peneiras.

Para saber mais dicas sobre como preparar drinques em casa, leia a matéria completa.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha com drinques e pratos fantásticos com as receitas testadas e aprovadas do Paladar.