A qualidade das bebidas e dos instrumentos de coquetelaria é essencial para construir bons drinques em casa. Para a mixologista e consultora de bares Stephanie Marinkovic, o gelo é um componente tão importante quanto bons materiais e outros insumos para a construção de bons coquetéis.

Apesar de ser possível o uso do gelo comum nos preparos de coquetéis caseiros, as pedras de gelo para drinques são um pouco maiores, mais translúcidas e feitas com uma água de maior pureza. Tais aspectos vão garantir uma diluição mais suave e uniforme, deixando a bebida com um perfil de sabor mais próximo das versões profissionais.

Também é possível preparar gelos desse tipo em casa, mas a mixologista recomenda seguir a linha da praticidade: “Hoje você consegue encontrar gelos de qualidade como o da Ice4Pros nos mercados e redes de delivery. É sempre legal ter gelo bem puro e de formatos diferentes, como esferas, cubos e diamantes”, comenta Stephanie.

Se você quer saber mais sobre como começar a fazer drinques de qualidade, veja aqui as dicas completas de utensílios, técnicas e marcas de bebidas para dar início ao seu bar em casa.