Academia da Cachaça desenvolve copo especial para consumir a bebida

A maioria das bebidas alcoólicas tem um copo especial para serem consumidas, como vinho, cervejas e uísques. A cachaça, que até então ficava de fora da lista, também tem agora um copo para chamar de seu.

O bar e restaurante carioca Academia da Cachaça e a marca portuguesa de vidros, cristais e porcelana Vista Alegre desenvolveram juntos um copo, produzido manualmente, que leva a assinatura do designer e vidreiro Hugo Amado.

Feito apenas com cristal e com uma pincelada de ouro 24 quilates, as peças são inteiramente artesanais e feitas no sopro. Os copos especiais têm todas as características recomendadas por especialistas para apreciar a bebida da melhor forma.

Receitas testadas e aprovadas

