Nápoles inaugura ‘Pizzaria dos Horrores’ para denunciar versões distorcidas da pizza italiana

A ‘Pizzaria dos horrores’ recebeu sua inauguração por meio da Confederação Nacional dos Cultivadores Direitos (Coldiretti), em Nápoles, na Itália, também para comemorar que o alimento, há 6 anos, entrou para a lista da Unesco de patrimônios da humanidade.

Pelo nome, dá para imaginar um conceito mais horripilante, não é? De acordo com informações do portal Ansa Brasil, o objetivo envolve não somente relembrar a iguaria mais querida da Itália, mas também denunciar as distorções exteriores da pizza.

Um estudo mencionado pela Coldiretii mostra que os italianos se sentirem ‘’horrorizados’' com a pizza fora do seu país é uma experiência comum e, assim, 26% nem sequer experimentaram o prato. Enquanto isso, 22% citaram insatisfação e 14% se definiram como assustados.

Na verdade, isso aconteceu porque o preparo do conjunto ganhou outros ingredientes, denominados como Made in Italy, (sem nem ser), desde os doces mais atípicos até os salgados considerados comuns ou não, o que se distancia da receita original. O resultado disso é a decepção de 52% dos italianos com a massa, 48% com o sabor e 36% com os ingredientes, além de 34% com a combinação.

Outros pontos também foram destaques negativos, como o cozimento (30%), preparação (24%) e baixa digestão (23%), além do alto custo (25%). Por outro lado, 6% dessa população demonstrou alegria ao saborear e 20% consideraram que gostaram o suficiente.

PUBLICIDADE

‘’Garantir a autenticidade da receita e da arte de preparação significa também defender um prato que faz parte da nossa tradição, ameaçada pela disseminação de falsos produtos Made in Italy, que atingiram 120 bilhões de euros, praticamente o dobro das nossas exportações, tirando empregos e crescimento da Itália’', alega o presidente da Caldiretii, Ettore Prandini.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.