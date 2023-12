Pizza à vácuo: confira quais são a três melhores opções de São Paulo

Pizza pronta e embalada à vácuo! A invenção que chamou a atenção durante a pandemia foi um dos melhores lançamentos das pizzarias nos últimos anos.

O alimento vem pré-assado e você só precisa de dez minutos para tirar do forno uma pizza com a qualidade parecida com a que você encontra no restaurante.

A colunista Patrícia Ferraz, do Paladar, fez uma seleção das melhores marcas das pizzas congeladas. Segundo ela, o único segredo para ter uma pizza deliciosa em casa é aquecer muito bem o forno.

Bráz Veloce

Pioneira nesse tipo de pizza, foi lançada em junho do ano passado, e fez tanto sucesso que esgotou nos primeiros dias. A massa de fermentação natural, de espessura média, é assada com molho de tomate e recebe a cobertura antes de ser embalada à vácuo. Há quatro sabores disponíveis e tem seis pedaços.

PUBLICIDADE

Bráz Elettica

Pizza mais barata do grupo da Bráz, pode ser pedida apenas em disco, de massa fina, pré-assado com molho de tomate e fazer a cobertura com o que preferir.

Carlos Pizza

Com massa de fermentação natural, molho de tomates assados à lenha, é embalada à vácuo e congelada com seis versões de cobertura. A massa dessa linha é mais fina, o que ajuda na hora de assar em forno convencional.

para saber mais sobre as pizzas embaladas à vácuo, leia está matéria.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

o paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser feitas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.