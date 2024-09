Negroni Week: tudo sobre a 12ª edição e a programação no Brasil

A 12ª edição da Negroni Week ocorre entre os dias 16 e 22 de setembro, celebrando o famoso coquetel em uma série de eventos realizados em bares e restaurantes de diversos países. Promovida pelo Grupo Campari, a ação reúne mais de 1.000 estabelecimentos no Brasil, oferecendo tanto o tradicional negroni quanto criações inéditas, que exploram diferentes variações do drinque.

Além de destacar o negroni, o evento também tem um caráter beneficente. Parte dos valores arrecadados pelos bares será direcionada ao Slow Food, uma organização dedicada à sustentabilidade e educação alimentar.

Em 2023, a Negroni Week levantou mais de US$ 600.000 globalmente, contribuindo para bolsas de estudo e projetos comunitários. Para este ano, a expectativa é superar esse montante e continuar apoiando essas importantes causas.

Participação no Brasil

A Negroni Week chega ao Brasil em grande estilo, com bares e restaurantes de várias cidades participando da celebração com promoções e versões exclusivas do clássico coquetel.

Em São Paulo, por exemplo, o Picco, localizado em Pinheiros, oferece uma promoção especial: ao pedir dois Mangronis (R$ 43) — uma versão inusitada do drinque que traz notas de manga, alga nori e baunilha —, o cliente ganha um aperitivo de cortesia, o Corniccione, feito com massa de pizza fina e temperos variados.

O Locale Caffè também se destaca na capital paulista. Além de apresentar o drinque Viernes (R$ 44), uma combinação criativa de tequila, vermutes brancos, especiarias e água de cenoura, o bar promove eventos especiais ao longo da semana. Quem adquirir dois negronis, seja o clássico ou alguma releitura, ganha um boné exclusivo da casa.

Outro participante de peso é o Cineclube Cortina, que oferece uma gama de opções, desde o tradicional negroni (R$ 39) até criações únicas como o Negroni 62 (R$ 42), que combina hibisco e nibs de cacau, e o Negroni espanhol (R$ 50), com jerez no lugar do gim. Confira mais detalhes e condições nesta matéria de Luigi Di Fiore.

Receita original: Negroni

Para quem prefere preparar o drinque em casa, a receita original é simples e requer apenas três ingredientes. Durante a Negroni Week, é uma ótima oportunidade para experimentar e explorar novas variações dessa bebida clássica. Veja a receita completa aqui.