Negroni Week retorna ao Brasil para a 12ª edição; veja as datas, atrações e bares participantes

A 12ª edição da Negroni Week acontece de 16 a 22 de setembro, celebrando o icônico coquetel, com uma série de eventos em bares e restaurantes ao redor do mundo. A ação do Grupo Campari conta com mais de 1.000 estabelecimentos participantes no Brasil, e o evento oferece versões clássicas e releituras do negroni, explorando as possibilidades de um dos coquetéis mais populares do mundo.

Durante a Negroni Week, parte dos fundos arrecadados pelos bares durante a ação será destinada ao Slow Food, organização que promove a sustentabilidade e a educação alimentar. Em 2023, a iniciativa global arrecadou mais de US$ 600.000, contribuindo para bolsas de estudo e projetos comunitários em diversas partes do mundo, com expectativas de arrecadar ainda mais fundos para as causas.

Em São Paulo, bares como Amargot, Cineclube Cortina, Guarita, Locale Caffè, The Liquor Store, O Picco e Koya88 estarão entre os locais onde os consumidores poderão participar da ação. Durante a semana, a compra de dois negronis ou drinques com Campari rende brindes exclusivos, além de contribuir com a arrecadação de fundos. Veja a seguir a lista com algumas das promoções e criações autorais que vão participar da Negroni Week em São Paulo:

Locale Caffè

No Locale Caffè, a promoção conta com o Viernes (R$ 44), interpretação do negroni que leva tequila, vermutes brancos, especiarias e água de cenoura. O drinque foi criado especialmente para a Negroni Experience, e na semana, contará com eventos e promoções exclusivas no bar escolhido como embaixador oficial da campanha. Confira a programação:

17/09 - Pizza e Negronis: uma pizza por conta da casa na compra de dois negronis (18h);

18/09 - Evento especial com Arthurito (18h);

19/09 - Locale Caffè convida Lula Mascella (O Picco) e Luiz Fellipe Mascella (Rego e Terê) para o balcão, ao som do DJ. E.B. (20h);

20/09: O italiano Fabio La Piedra, diretor criativo do grupo SubAstor, é o guest bartender da noite, além da participação musical do DJ PUFF (20h);

21/09: Guest bartender com Tan Tan, bar de ostras e apresentações de jazz (das 14h até as 17h);

22/09: brunch com negroni (a partir das 11h);

Durante toda a semana, a compra de dois negronis tem como brinde um boné exclusivo.

Serviço: segunda das 08h às 18h, terça das 08h às 23h, quarta a sábado das 08h à 00h, domingo das 08h às 22h. Instagram: @locale.caffe.

O Picco

Na compra de dois Mangroni (R$ 43), que traz notas de manga, alga nori e baunilha, você ganha de cortesia um Corniccione, aperitivo feito com massa de pizza fina e com três opções de tempero: molho de tomates, com parmesão e orégano ou de lemon pepper.

Serviço: terça a domingo, das 18h à 00h. Rua Lisboa, 294 – Pinheiros. Instagram: @opicco.

Koya88

O esquema de pedir dois negronis e ganhar um aperitivo segue na casa: uma boa oportunidade para experimentar tanto a versão clássica do Negroni ou o autoral do Koya88, que leva Jose Cuervo Tradicional 100% Agave, Campari, Sal de Shitake Defumado, Vermouth Dry, Vermouth Pererete e Double Black, e é finalizado com umeboshi (R$ 48).

Serviço: Rua Jesuíno Pascoal, 21 - Vila Buarque, São Paulo | Terça à sábado das 18h às 00h, domingo das 13h às 19h | Instagram: @koya88.

Cineclube Cortina

A promoção também segue no Cineclube Cortina, com o negroni clássico (R$ 39), o espanhol (R$ 50), em que o jerez toma o lugar do gim na composição do drinque, e o Negroni 62 (R$ 42), com hibisco e nibs de cacau.

Serviço: Endereço: Rua Araújo, 62 - República, São Paulo. Horário de funcionamento: quarta Instagram: @cineclubecortina.

Guarita

O Red Gift (R$ 42), releitura do negroni pelo bartender Jean Ponce, leva gim infusionado com framboesa, gelo de hibisco e toques de laranja, e participa das promoções da Negroni Week. Na compra de dois Red Gift, os clientes podem ganhar um boné exclusivo do Guarita (unidades limitadas).

Serviço: Rua Simão Álvares, 952 - Vila Madalena, São Paulo. Horário de funcionamento: segunda a quinta das 18h às 23h, sexta e sábado das 18h à 01h30, domingo das 17h às 23h. Instagram: @guaritabar.

The Liquor Store

Na The Liquor Store, o negroni (R$ 43) e o Peccato di Eva (R$ 42) participam da promoção, e na compra de dois você leva um aperitivo da casa. O segundo é uma versão autoral da casa, que leva rum, amaro Averna e casca de laranja bahia, e a ação é uma boa oportunidade para conhecer a releitura.

Serviço: Endereço: Alameda Franca, 1151, 1° andar - Jardim Paulista, São Paulo. Horário de funcionamento: terça a sábado das 17h à 00h15. Instagram:@theliquorstore.sp.

Amargot

No Amargot, localizado na Vila Nova Conceição, a compra de dois negronis rende um pedaço de pizza da casa, entre três escolhas de sabor: pizza de mortadela e pistache, pizza de queijo Quina e pera, e de abobrinha com queijo quark e limão siciliano.

Criação de Gabico Queiroz, o Careta (R$ 35) é uma versão do negroni com gin Bulldog infusionado com pimenta dedo-de-moça e coentro e Campari infusionado com frutas vermelhas, e está disponível na promoção.

Serviço: Endereço: Rua Prof. Atílio Innocenti, 229 - Vila Nova Conceição, São Paulo. Horário de funcionamento: terça e quarta das 18h à 00h, quinta das 18h às 02h, sexta e sábado das 18h às 04h. Instagram: @amargotbar.

As promoções seguem até o fim do mês nos bares participantes, como parte da campanha da Negroni Experience.