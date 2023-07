Cinco séries da Netflix sobre gastronomia Foto: Unsplash

Se você é um amante de culinária e gosta de ver tudo o que é relacionado a esse tema, aqui vai uma sugestão de cinco séries sobre gastronomia que estão disponíveis na Netflix. Que tal separar a sua pipoca, edredom e fazer uma maratona? Confira nossa seleção:

Cooked

Estrelado pelo autor, jornalista e professor, Michael Pollan, esse documentário defende a agricultura sustentável. Foto: Reprodução | IMDB

Estrelado pelo autor, jornalista e professor, Michael Pollan, esse documentário nomeado de Cooked defende a agricultura sustentável. A série possui quatro episódios, onde pode-se ver o escritor colocando a mão na massa, na carne e na fermentação, mostrando como cozinhar transforma o mundo.

Chef’s Table

A Netflix explora o que passa na cabeça de alguns dos melhores cozinheiros do mundo. Foto: Reprodução | IMDB

Continua após a publicidade

A série Chef’s Table traz seis episódios, cada um com seis chefs renomados, onde a Netflix explora o que passa na cabeça de alguns dos melhores cozinheiros do mundo.

Is It Cake Too?

Habilidosos artistas de bolo criam réplicas idênticas de bolsas, máquinas de costura e muito mais Foto: Reprodução | IMDB

Nessa série “Is It Cake Too?” habilidosos artistas de bolo criam réplicas idênticas de bolsas, máquinas de costura e muito mais, tudo isso feito de bolo. Essa série é ideal para quem ama um doce!

Somebody Feed Phil

Philip Rosenthal é um vlogeiro, comilão e viajante pelo mundo, que costuma conhecer culinárias diferentes. Foto: Reprodução | IMDB

Philip Rosenthal é um vlogeiro, comilão e viajante pelo mundo, que costuma conhecer culinárias diferentes. Phil gosta de transitar entre a rota clássica da gastronomia (Lisboa e Nova York), assim como lugares como Bangkok. A série Somebody Feed Phil é ideal para os que gostam de conhecer diversas culturas.

Continua após a publicidade

Ugly Delicious

O famoso chef, David Chang, apresenta a seus amigos uma viagem intercultural em busca de pratos que dão água na boca. Foto: Reprodução | IMDB

Em Ugly Delicious o famoso chef, David Chang, apresenta a seus amigos uma viagem intercultural em busca de pratos que dão água na boca.