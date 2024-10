‘No Fogo com Bronze’: chef realiza 1ª edição de evento que será aberto ao público; confira

Felipe Bronze, um dos chefs mais celebrados de sua geração, realizou na semana passada, no dia 28 de setembro, uma experiência imersiva em seu universo gastronômico particular em Secretário, na Serra Fluminense, o “No fogo com Bronze”.

A primeira edição do projeto, que marcou o lançamento do evento, foi apenas para convidados ao todo 50 convites estiveram à venda. Esse formato criou um ambiente intimista, favorecendo um relacionamento mais profundo e uma conexão direta e personalizada com os participantes. As edições seguintes serão abertas ao público.

Segundo Alice Garcia, diretora de Marketing da Farm House, uma das sócias do chef, esse projeto combina momentos sensoriais, celebração e gastronomia em um cenário paradisíaco. “Outras edições já estão previstas, em locais a serem confirmados. Para 2025, o “No Fogo com Bronze” pretende explorar diferentes regiões do Brasil”, contou.

‘O fogo é ancestral, conecta as pessoas como nenhum outro elemento. Com o ‘No Fogo com Bronze’, quero que as pessoas sintam essa conexão: o calor, os aromas e o sabor que só a brasa traz. Para mim, é mais do que cozinhar, é reviver histórias, é compartilhar experiências’, revelou o chef.

