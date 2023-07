Qual é a diferença entre gastronomia e culinária? Chef Felipe Bronze dá sua opinião

Chef Felipe Bronze participa da 4ª edição do reality Top Chef Brasil como jurado Foto: Reprodução: Instagram/@felipebronze

Culinária e gastronomia são termos sinônimos, mas, para profissionais e admiradores da área, existem diferenças entre eles.

O ‘Programa de Todos os Programas’, que vai ao ar todas as terças-feiras às 18h no R7, desta contou com a participação do Chef Felipe Bronze em uma conversa com Flávio Ricco sobre o que significam cada uma dessas palavras.

Durante a conversa, Felipe Bronze explicou que gastronomia vai além de cozinhar. “De uma forma simplista, um programa de culinária [por exemplo] é um programa de serviço; ele dá dicas de como aproveitar um ingrediente e como tornar as sobras de uma janta em um almoço. Isso faz parte da rotina de restaurantes em geral. Já o programa gastronômico não envolve apenas comida, mas também gente; você vê as pessoas, como elas se comportam e tudo”, diz o chef que acredita que gastronomia também é entretenimento.

Assista a entrevista completa está disponível no Portal R7.