Nova portaria do MAPA estabelece regras mais rígidas para qualidade do café

Embora o café seja uma bebida amplamente consumida diariamente, degustar um sabor amargo ou atípico pode ser desagradável, frequentemente devido à qualidade inferior do café.

Conforme destacado no artigo de Ensei Neto, esse problema está relacionado à produção, às fábricas e aos compradores. Para começar a resolver essa questão, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), publicou a Portaria SDA 570/2022.

As medidas propostas buscam estabelecer limites adequados, pois existem processos de industrialização em que as fábricas adicionam excesso de componentes não naturais, mesmo que a embalagem indique apenas uma seleção prévia dos grãos, o que já é incorreto.

Dentre as alterações sugeridas, todas as variedades de grãos de café, as execuções das indústrias envolvidas e as informações presentes na embalagem devem ser mais transparentes quanto ao tipo predominante de grão e aos processos de produção aplicados, o que certamente influenciará na experiência sensorial ao beber. Leia o conteúdo completo.