Consumo de café pode prevenir diabetes? O que dizem os especialistas

Por muito tempo os cientistas acreditaram que tomar café era ruim para saúde e, claro, que o consumo excessivo da bebida realmente pode fazer mal. Mas, nos últimos anos, a visão sobre esse insumo consumido no mundo todo mudou.

Segundo o The Washington Post, novas pesquisas têm mostrado que tomar uma ou duas xícaras diárias de café, com ou sem cafeína, pode prolongar a vida e reduzir o risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2.

Muitos estudos apontaram que pessoas que tomam de três a quatro xícaras de café por dia têm um risco 25% menor de desenvolver a doença em comparação com as pessoas que tomam pouco ou nenhum café. A probabilidade de desenvolver diabetes diminui em cerca de 6% para cada xícara de café consumida diariamente, mas somente até cerca de seis xícaras.

Os pesquisadores também demonstraram que o risco aumenta e diminui com as mudanças no consumo de café. Portanto, quando os consumidores aumentavam a ingestão de café em uma ou duas xícaras a mais por dia, o risco de diabetes caía 11%. No entanto, quando essas mesmas pessoas diminuíam a ingestão de café, a probabilidade de desenvolver diabetes aumentava em 17%.

PUBLICIDADE

Para saber mais sobre esses estudos em relação ao café e a ligação dele com a prevenção de doenças crônicas, leia a matéria completa.