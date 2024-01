Bateu aquele desejo de comer um docinho especial? Não precisa ficar na vontade, confeitarias, cafés e padarias de São Paulo levam delícias até você rapidinho. Separamos três lugares que fazem delivery de sobremesas na capital paulista para você se deliciar depois do almoço ou do jantar e surpreender seus convidados com doces deliciosos e entregues na porta de casa.

Carole Crema

Com uma categoria mais gostosa do que a outra, a Carole Crema entrega bolos, tortas, bombons, barras de chocolate, cestas, brigadeiros, docinhos e muito mais. O banoffee no pote sai a R$ 27,50, a caixa com dez brigadeiros ao leite está no valor de R$ 89,90 e a barra de chocolate belga com caramelo custa R$79.

Os pedidos podem ser feitos via WhatsApp (11 95589-3911) ou através do site oficial da Carole Crema. As entregas podem ser agendadas de segunda a sábado, das 10h às 17h, e, em São Paulo, os produtos são entregues em até 3 horas.

Da Feira ao Baile

No delivery do Da Feira ao Baile, você pode pedir mini brownies - que variam de R$ 75 a R$ 86 reais e servem de duas a três pessoas -, fatias de bolos - que custam de R$ 21 a R$ 22,40 - e bolos inteiros congelados de 1 kg cada - com duas opções: bolo de cenoura e brigadeiro (R$ 162) e brownie belga crocante (R$ 176). Há também docinhos disponíveis para compra, como mini cookies recheados (R$ 6,50) e bolo gelado de coco (R$ 8,50).

Você pode fazer seu pedido pelo Ifood ou na loja virtual da casa. As informações estão no Instagram @dafeiraaobaile_cafe.

Mag Market

Também com opções salgadas, o Mag Market se destaca em seus doces. Com folhados como pain au chocolat (R$ 19) e Cinnamon Roll (R$ 15), a opções da mais deliciosa confeitaria, como o éclair de chocolate (R$ 27), bombons a R$ 7,50 a unidade e bolos variados (com preços que vão de R$ 25 a R$ 38). Caso queira presentear alguém, também estão disponíveis cestas de presente (a partir de R$ 53).

Para pedidos e mais informações, acesse o Instagram da Mag Market.