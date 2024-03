3 opções de delivery para pedir café da manhã

O café da manhã é considerado uma das refeições mais importantes do dia, mas nem sempre é possível fazer aquele desjejum de novela, seja pela correria do dia a dia ou por não ter todos os ingredientes em casa.

A sorte é que com as plataformas de delivery há uma solução para isso, já que você pode pedir um café da manhã digno de propaganda de margarina em casa. A seguir, confira três lugares excelentes para pedir seu café da manhã em São Paulo:

Fabrique

Com baguetes, croissants recheados e doces variados essa padaria oferece uma experiência completa de café da manhã em casa.

Para quem quer provar pães diferentes e deliciosos, vale comprar a caixa “pães degustação”, que inclui fatias de baguete Marcelle, croissant, cornetto ou pain au chocolat, acompanhados de manteiga e geleia, além dos pães da casa: multigrãos, miche (perfeito para toasts), calabresa com gruyère e até com frutas. Os pedidos podem ser feitos via aplicativo Goomer.

Endereço: Rua Cônego Eugênio Leite, 808 - Pinheiros - Goomer

Padoca do Maní

Entre as várias opções de café da manhã está o kit com pães variados, geléias, salada de frutas com iogurte e granola, ovos mexidos e suco verde ou de laranja (500 ml). Há também o “monte seu brunch”, em que é possível escolher um pão, pastinha, iogurte, bebida e uma fatia de bolo. Também existe a opção de comprar produtos avulsos. Os pedidos devem ser feitos pelo IFood.

Endereço: R. Pedroso Alvarenga, 542 - Itaim Bibi - IFood | Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Jardim Paulistano - IFood

Botanikafe

O local ideal para quem quer um café da manhã mais especial, seja para presentear alguém ou surpreender a família. A caixa de brunch da Botanikafe é feita para duas pessoas e garante café, pratos salgados - como a torrada de ovos beneditinos com salmão - e suco. Você também pode pedir outros produtos, como o pão de queijo e o chai latte quente ou gelado. Os pedidos podem ser feitos pelo IFood e Rappi.

Endereço: Avenida Magalhães de Castro, 286 - Butantã - IFood e Rappi

