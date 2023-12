Novo estilo de delivery é adotado na China

O conhecido sistema de delivery ganhou uma ‘cara nova’ em terras chinesas. Agora, por lá, além da opção convencional realizada por motoboys, entregas de restaurantes podem ser feitas através de drones - que não deixa a porção de comida embalada na porta de casa, mas em pontos de coleta espalhados por bairros e condomínios.

O novo modo de entrega possui um sistema simples e promete maior rapidez aos consumidores, já que o aparelho utilizado não enfrenta os empecilhos como trânsito, algo comum para carros, motos e até bicicletas.

A empresa responsável pelo advento tecnológico é a Meituan, uma das plataformas de delivery mais populares da China, e utiliza um fluxo misto, empregando tanto o trabalho humano quanto o automatizado. Isso se dá através do esquema de monitoramento de rotas, onde funcionários da sala central podem intervir caso haja algum imprevisto em relação aos drones.

O MIT Technology Review explica que, quando um cliente realiza o pedido pelo aplicativo e opta pelo drone, um funcionário humano retira a encomenda do restaurante e leva até o ponto de lançamento. A comida é armazenada em uma caixa padronizada, com peso verificado, e entregue a outro trabalhador responsável por lidar com os aparelhos.

Para o futuro, a Meituan planeja automatizar o processo inteiro da linha de montagem, mas enquanto isso não acontece, um operador monitora, em média, 10 drones ao mesmo tempo. Até agora, o serviço tem apresentado mais transparência aos clientes, que vêem exatamente onde o drone está localizado em tempo real.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser feitas em casa. Confira sugestões e dicas de pratos deliciosos aqui.