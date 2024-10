Nanica lança novo sabor de banoffee por tempo limitado; veja até quando provar

A novidade está disponível por tempo limitado, pela rede Nanica, conhecida por suas tortas. A sobremesa é uma nova versão de sua famosa banoffee em parceria com a Nestlé.

A banoffee de Farinha Láctea é uma combinação de massa de bolacha ao leite, creme de Farinha Láctea Nestlé, bananas frescas, chantilly e uma camada extra de Farinha Láctea por cima.

A oportunidade de comer essa sobremesa limitada será apenas até o dia 15 de novembro. A proposta, segundo Thais Costa, CEO do Nanica, é unir gerações ao combinar a tradição da Farinha Láctea com a popular Banoffee da marca. “Essa parceria com a Nestlé era um grande sonho, e a mistura dos sabores foi o match perfeito”, afirmou a CEO.

Receitas

Se você quer testar receitas dessa deliciosa sobremesa em casa, não se preocupe, nós separamos duas versões especiais: a clássica, uma que leva chocolate ao lado de chips de banana e banoffee no copo. Gosta de receitas diferentes? Confira várias opções disponíveis neste link.

Banoffee: torta de banana, doce de leite e chantilly

O banoffe é uma torta criada originalmente na Inglaterra. A sobremesa combina banana, doce de leite e chantilly sobre uma base crocante de biscoito ou massa. Além disso, a textura suave do chantilly e da banana contrasta com a doçura cremosa do doce de leite e a crocância da base, criando uma sobremesa equilibrada em sabores e texturas. Confira a receita completa neste link.

Banoffee com disco de chocolate e chips de banana

Banoffee com disco de chocolate e chips de banana Foto: Elvis Fernandes

Esta outra sugestão, traz a combinação de doce de leite, banana e chocolate. Algo curioso que diferentemente da versão inglesa, essa é voltada para o estilo argentino de uma banoffee. Quer mais detalhes? Veja aqui neste link.

Banoffee no copo

Deliciosa torta de banoffee no copo. Foto: Néctar

Nessa outra versão traz a sobremesa clássica de uma forma diferente. Aprenda a fazer a torta em uma tamanho menor e em copinhos, evitando o desperdício para aqueles que moram sozinhos. Saiba mais aqui.