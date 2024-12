O que comer no melhor restaurante do Brasil?

Nesta semana, o Latin America’s 50 Best Restaurants 2024 anunciou, em uma premiação realizada no Museu Histórico Nacional, situado no Rio de Janeiro, os melhores restaurantes da América Latina. O restaurante Lasai ganhou como o melhor brasileiro, ocupando a 7ª posição.

Em entrevista ao Paladar, que fez a cobertura completa da premiação, Rafael Costa e Silva, chef do Lasai, comemorou o resultado. ‘’A gente está aqui representando o Rio de Janeiro, representando o Brasil (...) a gente está muito feliz mesmo, de verdade’', comentou.

O que comer?

Segundo a matéria de Fernanda Meneguetti, o restaurante, localizado no Rio de Janeiro, proporciona uma experiência de degustação (R$ 1.250), harmonização (R$ 638) e serviço de luxo, tudo em 15 tempos trabalhados entre textura, sabor e aparência.

Você pode experimentar um tempurá de chuchu com atum, flan de coco e ouriço, quinoa em camadas de mil folhas de berinjela, biscoito de polvilho com vieira e palmito e outros pratos que surpreendem.

Tempurá vegetal, uma das formas de Rafa Costa e Silva brincar com texturas, temperaturas e cores. Foto: Lasai

Produção artesanal

O restaurante Lasai, considerando em 2024 o melhor do Brasil, prioriza uma produção artesanal e uso de ingredientes de qualidade. Os vegetais são trazidos da horta própria, localizada no Vale das Videiras, na região de Petrópolis.

Outros produtos, como manteiga, brioches e requeijão, também são feitos na casa. Quer saber mais sobre a degustação e outros detalhes? Confira a matéria na íntegra.

Os 9 melhores restaurantes brasileiros da América Latina

Além do restaurante Lasai, o ranking contempla também os estabelecimentos brasileiros: A Casa do Porco (15º lugar), Tuju (16º lugar), Evvai (20º lugar), Oteque (21º lugar), Nelita (26º lugar), Metzi (27º lugar), Maní (35º lugar) e Kotori (50º lugar).

Confira a localização desses restaurantes e o ranking completo na matéria íntegra.