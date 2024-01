O que são as vieiras na culinária?

A vieira é muito usada na gastronomia e se trata de um molusco de carne branca com duas conchas em forma de leque. A carne é de consistência mais firme do que a de outros moluscos, como a ostra, e costuma ser servida grelhada ou gratinada.

No mercado, há algumas opções de vieiras, que são classificadas em dois grupos: as vieiras de baía e as vieiras de mar.

As vieira da baía são pequenas e com sabor da carne mais doce e suculento. Elas também são mais caras, por serem mais raras. Já as chamadas vieiras de mar, têm carne adocicada e úmida, com cores que variam entre bege e rosa.

Quando for escolher as vieiras, sempre prefira aquelas que possuem um aspecto brilhante e com cheiro doce e fresco.

Após comprados, esses moluscos podem ser armazenados na geladeira por até dos dias e podem ser comprados em qualquer época do ano desde que estejam congelados.

